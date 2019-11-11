Ученые назвали реальный возраст реки Нил

Итальянские и американские геологи нашли свидетельства того, что Нил в своем нынешнем облике существует уже больше 30 миллионов лет. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

До этого считалось, что Нил течет по своему руслу около шести миллионов лет.

«Мы показали, что Нил фактически не менялся на протяжении последних 30 миллионов лет», — заявили исследователи.

Предположительно, такую стабильность очертаниям реки дала особая структура земной мантии под северо-восточной частью Африки. Именно она смогла поддержать дренажную систему реки и сохранить акваторию, а также очертания Нила.