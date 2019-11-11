Попытка несанкционированной акции в Баку

Отдел информации

Небольшая группа членов партии «Мусават» предприняла попытку провести несанкционированную акцию протеста у здания Исполнительной власти Баку.

На данную территорию привлечено большое количество сотрудников полиции, которые пресекли попытку небольшой группы оппозиционеров провести акцию.

Сообщается о нескольких задержанных.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании главы партии «Мусават» Арифа Гаджилы, который призывал своих сторонников выйти на незаконную акцию.

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