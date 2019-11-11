Лавров: США хотят создать в Сирии квазигосударство

США стремятся отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делают все для того, чтобы создать там квазигосударство, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на Парижском форуме мира.

"США просят страны Залива о больших инвестициях, чтобы создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил, курдов... с ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения", — сказал российский министр, отметив, что Вашингтон запрещает союзникам инвестировать в проекты по восстановлению Сирии, контролируемые официальным Дамаском.

"Мы поддерживаем совместно с сирийским правительством, приглашая всех, создание условий для модернизации инфраструктуры для возвращения беженцев, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.