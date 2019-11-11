Financial Times впервые возглавит женщина

Издание сообщило сегодня, что его главный редактор Лайонел Барбер в январе 2020 года уйдет в отставку после 14 лет работы на этой должности. Всего 64-летний Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times была для него "редкой привилегией и удовольствием". Причины решения уйти со своего поста Барбер не уточнил, передает Интерфакс.

Вскоре стало известно, что должность главного редактора займет Рула Халаф, с 2016 года заместитель Барбера. По словам Халиф, она «в восторге» от того, что ей предстоит руководить «величайшей информационной организацией в мире». Как отмечает газета, она станет первой женщиной на посту главного редактора с момента основания газеты в 1884 году.