«С этой целью проводятся очень серьезные кадровые реформы. Опытные кадры еще эффективнее строят свою работу, в то же время дается большая площадка молодым кадрам. Это естественно, в будущем нашей страной будет руководить сегодняшняя молодежь», - сказал он.

«В нашей стране продолжаются кадровые реформы, которые являются составной частью общих реформ. После прошлогодних президентских выборов был дан старт новым реформам, которые продолжаются. Может возникнуть вопрос, нужны ли реформы, если в стране обеспечивается стремительное развитие? Однозначно могу ответить, что нужны. Реформы означают усовершенствование, реформы означают соответствие новой эпохе, реформы означают прогресс». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенными главами Ширванского, Зардабского, Сураханского, Ясамальского и Хатаинского районов.

«Я хочу сказать новоназначенным главам районов, что вы в первую очередь должны правильно оценить ситуацию, провести очень серьезный анализ, выявить недостатки и предпринять усилия для решения существующих проблем. Насчет тех проблем, решение которых зависит от центральных исполнительных органов, вы должны обращаться центральные исполнительные органы, Администрацию президента и соответствующие структуры. А те проблемы, решение которых зависит от вас, должны решать вы сами. Вы должны служить достойно. Это касается как сегодня назначенных глав районов, так и тех, кто уже работает главой района. Служение народу – долг каждого государственного чиновника.

Доверие президента само по себе месседж народу, что президент доверяет этим людям. Но это доверие сегодня есть, а завтра его может и не быть. Это уже зависит от вашей работы. Вы должны наладить работу так, чтобы граждане поддерживали вас и были вашей опорой. Если вы совершите какой-нибудь неблаговидный поступок, то мы сразу об этом узнаем, и вы получите свое наказание. Вы должны работать так, чтобы народ был доволен вами. Ваш долг – служить народу и профессионально выполнять свои обязанности. С другой стороны, вы должны вести серьезную борьбу с негативными проявлениями в городах и районах, которыми будете руководить. Коррупция и взяточничество должны быть стерты с повестки дня Азербайджана», - добавил президент.

Глава государства также обратился к гражданам и отметил, что если они увидят, что руководящие лица идут по неправильному пути, то должны обязательно проинформировать об этом.

«Конечно мы проверим все сигналы и примем правильное решение», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что по государственной линии проделана большая работа в сфере сельского хозяйства.

«Вы также должны поддерживать предпринимателей и не обижать их. Если какой-нибудь предприниматель захочет инвестировать средства и начать какую-то работу, то вы первыми должны его поддержать. В некоторых случаях поступают несправедливо по отношению к предпринимателям и пытаются что-то получить от них. Этого категорически нельзя допускать. Я также обращаюсь к предпринимателям, если они столкнутся с негативными случаями, то пусть немедленно проинформируют нас», - сказал президент.

* * *

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенных глав Ширванского, Зардабского, Сураханского, Ясамальского и Хатаинского районов.