Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья, после обстрела израильской территории из Газы, сказал РИА Новости председатель ассоциации рыболовов Палестины Закари Бейкер.

По словам Бейкера, "израильская сторона сообщила палестинской ассоциации рыболовства о закрытии моря для рыбаков до дальнейшего уведомления".

Израильская сторона разрешала рыболовство вдоль побережья сектора Газа на расстоянии до 6 до 9 морских миль (от 11,1 до 16,6 километров).