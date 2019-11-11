17:10

Совет сотрудничества, созданный Государственным таможенным комитетом и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА), провел очередное заседание, сообщает пресс-служба ГТК. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы ГТК генерал-майор Исмаил Гусейнов, руководители главных управлений ГТК, вице-президент НКПА Вугар Аббасов и руководители ассоциаций, представленных в Конфедерации.

Генерал-майор Исмаил Гусейнов на встрече сказал, что она имеет важное значение для обеих сторон. Рассказав об инновационных реформах, осуществленных в последние годы в стране президентом Ильхамом Алиевым, в том числе и в таможенной сфере, Исмаил Гусейнов заявил, что внедренные новшества сыграли большую роль в улучшении бизнес-среды. Первый заместитель председателя Госкомтаможни также отметил, что пропускная система «Зеленый коридор» сыграла важную роль в улучшении предпринимательской среды, обеспечении прозрачности и повышении экспортного потенциала страны, способствовала ускоренному и беспрепятственному проведению экспортно-импортных операций, упрощению торговли, обеспечению безопасности в цепочке поставок и торговли, снижению до минимума контактов между гражданами и чиновниками и способствовала приобретению новых надежных партнеров. Исмаил Гусейнов отметил, что увеличилось количество обращений за получением права воспользоваться системой «Зеленый коридор», а в целом – около 500 участников внешней торговли уже получили постоянное право на пользование этой системой.

Первый заместитель главы Госкомитета рассказал участникам встречи о внедренных таможенными органами новшествах, о проведении реформ по регулированию таможенного дела современными методами. Рассказав о развитии электронных услуг на таможне, Исмаил Гусейнов сказал, что в настоящее время количество электронных услуг увеличивается, подчеркнул, что проводится регулярная работа по полной автоматизации мобильных таможенных служб, процессам таможенного контроля и таможенного оформления, дальнейшему совершенствованию электронной оплаты таможенных платежей. Рассказав также о том, что в ближайшее время таможенные органы осуществят ряд проектов, генерал-майор Гусейнов заявил, что создание системы «Электронная очередь» обеспечит быстрый проход через пограничные таможенные пункты, и будет более выгодной для торговой цепочки обеспечения. Вице-президент Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Аббасов рассказав о реформах, осуществленных главой государства в таможенной сфере, сказал, что они оказали благоприятное влияние на деятельность всех предпринимателей. Вице-президент НКПА заявил, что после последней встречи, которая состоялась в мае, многие вопросы, которые поднимались на ней, уже нашли свое решение. Вугар Аббасов поблагодарил главу ГТК Сафара Мехтиева и весь коллектив Госкомитета за внимание, оказанное решению вопросов, поступавших в НКПА.