Бакинская полиция о несостоявшейся акции оппозиции

Члены партии Мусават обратились в Исполнительную власть города Баку за разрешением о проведении митинга на одной из центральных территорий столицы, сообщает Главное управление полиции (ГУП) города Баку.

Согласно обращению, им была предложена учебная база спортивного клуба «Нефтчи» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

ГУП Баку официально уведомило авторов обращения, что любая акция, которая будет проведена в неположенном месте, будет пресечена, виновные понесут ответственность за возможные нарушения общественного порядка.

Несмотря на это, 12 ноября около 15:00, примерно 15 человек попытались провести несанкционированный пикет перед зданием Исполнительной власти Баку.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции.