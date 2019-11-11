Каталонские сепаратисты намерены полностью перекрыть границу Испании и Франции

Автомобильное движение между Францией и Испанией может быть заблокировано из-за протестов каталонских радикалов, передает Росбалт.

Движение «Демократическое цунами», накануне перекрывшее трассу AP-7 в провинции Жирона и национальную трассу N2, нацелилось еще на одну дорогу.

Вечером во вторник движение может быть перекрыто на трассе A-8 в приграничном муниципалитете Ойярсун (провинция Гипускоа, Страна басков).

Кроме того, радикалы намерены требовать закрытия границы на митинге у здания французского консульства в Барселоне.

Отмечается, что причиной действий активистов является политический конфликт, не разрешенный Испанским государством.

Накануне перекрывшие трассу радикалы проникли на территорию Франции, и местная полиция была вынуждена применить силу для их разгона. Ранения получили не менее 19 человек, еще 20 активистов задержали.

Утром в понедельник на границе двух стран выстроились огромные пробки, так как движение было перекрыто в обе стороны. Радикалы намерены протестовать с 11 по 13 ноября после внеочередных всеобщих выборов в Испании.