Лукашенко о смертной казни в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что смертная казнь в стране может быть отменена только по итогам референдума, сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, в стране часто проводятся опросы по поводу отмены смертной казни, однако они показывают, что позиция народа по данному вопросу не изменилась.

Согласно конституции Беларуси, смертную казнь может отменить только референдум. При этом Лукашенко сказал, что страна движется в этом направлении.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Беларусь не сможет войти в Совет Европы до отмены смертной казни.