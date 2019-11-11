Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Дагестану задержали в Магарамкентском районе республики иностранца, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу России, сообщили информагентству «Дагестан» в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника издания, задержанный не имел при себе действительных документов на право пересечения государственной границы России.

«Он пытался убыть на территорию Азербайджана в обход пунктов пропуска. Для этого злоумышленник преодолел инженерно-технические сооружения. Его вблизи границы задержал пограничный наряд», – добавил он.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.1 ст. 322 (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) УК РФ. Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы сроком до 2-х лет.