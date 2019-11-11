Kapital Bank на международном сельскохозяйственном форуме

Kapital Bank принял участие в Сельскохозяйственном форуме Оклахома-Азербайджан, который состоялся 6-8 ноября 2019 года в Оклахома-Сити, США. Форум был организован Торговой палатой США – Азербайджан (USACC), Департаментом торговли Оклахомы совместно с Азербайджанской миссией Агентства США по международному развитию (USAID). На мероприятии Kapital Bank был представлен в лице советника председателя Правления по международным делам Вугара Садига.

Для обмена лучшим опытом, изучения возможностей сотрудничества и инвестиций Азербайджана и Соединенных Штатов Америки в области сельского хозяйства на форуме собрались специалисты из частного сектора, производители сельхозпродукции, а также ответственные работники госсектора Оклахомы и Азербайджана, трудящиеся в области сельского хозяйства. В рамках мероприятия состоялись встречи делегации Азербайджана во главе с министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инамом Керимовым в Государственном университете Оклахомы, а также в ряде исследовательских институтов и специализированных центрах штата Оклахомы.

«Принимая во внимание, что штат Оклахома – это быстро развивающаяся экономика в области животноводства и аграрного хозяйства, форум посвящен именно этим сферам, а также молоководству, продовольственной безопасности и другим темам. На мероприятии были обсуждены связи между фермерами и образовательными центрами, работающими в сфере сельского хозяйства. Kapital Bank и впредь готов поддерживать инициативы, направленные на сотрудничество Азербайджана и США в сфере сельского хозяйства, развитие ненефтяного сектора нашей страны, а также инвестиционные возможности», - отметил советник председателя Правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг.

Следует отметить, что это второй по счету форум в рамках программы USACC по развитию прямых торговых и бизнес связей в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и отдельными штатами США, в котором участвует Kapital Bank.

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