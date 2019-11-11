В Косово заговорили о мирном соглашении с Сербией

Самопровозглашенное Косово готово вести диалог с властями Сербии ради членства в НАТО, ООН и ЕС. Об этом заявил глава "республики" Хашим Тачи на Форуме мира в Париже.

Во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер Косово не исключил заключения мирного соглашения с Белградом.

«У Косово есть только одна цель — вступление в НАТО и ЕС. Ничто не может поколебать эту цель и нас самих на этом пути», — цитирует Тачи его пресс-служба.

Лидер Косово выразил надежду, что финальный договор с Сербией принесет взаимное признание и завершит международную консолидацию края.