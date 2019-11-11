Кому Ильхам Алиев доверил Ясамал

Новый глава исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов родился 27 сентября 1976 года в Баку в семье учителей.

Э.Гасанов окончил бакинскую среднюю школу №23 с золотой медалью. В том же году поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета. В 1997 году с отличием завершив университет, поступил в аспирантуру. В 2004 году Э.Гасанов защитил кандидатскую диссертацию. Является автором нескольких научных статей в сфере юриспруденции.

В 2015 году избран в Милли Меджлис от третьего избирательного округа в Ясамале. Женат, имеет двух детей.

Эльшад Гасанов - беспартийный, и не состоял ни в одной политической партии.