Ильхам Алиев принял министра экономики ОАЭ фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном бин Саидом аль-Мансури.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном бин Саидом аль-Мансури.
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