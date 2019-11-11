Нетаньяху: Война в Газе на этот раз может затянуться

Боевые действия с палестинской группировкой «Исламский джихад», начавшиеся после того, как израильская авиация ликвидировала одного из высокопоставленных командиров группировки в секторе Газа, могут оказаться длительными. Об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израиль не заинтересован в эскалации, но мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя, — заявил Нетаньяху журналистам в оперативном штабе, сообщает издание The Jerusalem Post. — Это может занять время. Нужна выносливость и хладнокровие».

В свою очередь, начальник генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави заявил, что армия готова к обороне в воздухе, на море и на земле, а также к наступлению на противника. Кохави подчеркнул, что в случае необходимости будут осуществлены новые точечные ликвидации, пишет NEWSru.co.il.