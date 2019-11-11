Назарбаев: Я оставил пост президента на пике популярности

"Когда-то оставлял пост Шарль де Голль, господин Ли Куан Ю", - напомнил Назарбаев. "Махатхир Мохамад вернулся, правда, в 92 года", - добавил Назарбаев. "Такое бывает тоже", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Astana Club, заявил, что оставил президентский пост на пике своей популярности, отметив при этом, что его отставка не уникальный случай.

Кроме того, Назарбаев напомнил, что руководил Казахстаном "еще с советских времен". "Особо тяжелые годы были после развала Советского Союза", республика осталась как "разбитая тарелка", не было продуктов, электричества, процветала безработица, подчеркнул он.

За эти годы республика "подняла экономику в 20 раз", построено "государство, которого на карте мира не было". Сейчас Казахстан "на карте мира, уважаемое государство ", указал первый президент страны.

Говоря о своем уходе с поста президента, Нурсултан Назарбаев отметил, что сделал это на пике своей популярности в Казахстане. "Знаю, что мой уход был с огорчением воспринят нашим населением", - заключил Назарбаев.