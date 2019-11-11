В Кремле назвали «хороший повод» для новой встречи Путина с Эрдоганом

Очередная встреча президентов РФ и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на январь 2020 года. Но при необходимости лидеры двух стран могут встретиться и раньше, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, «хорошим поводом» для личных контактов Путина и Эрдогана станет церемония завершения всех работ по газопроводу «Турецкий поток». По графику это произойдет в январе, сообщает ТАСС.

Но, продолжил Песков, между Путиным и Эрдоганом быстро согласовываются телефонные контакты, так что «это может быть в любой момент».