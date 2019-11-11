Место пребывания Эво Моралеса оставят в тайне

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Отмечается, что после посадки в Парагвае самолет Моралеса приземлился на мексиканской территории, но точное место не раскрывается, передает «Росбалт».

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил на пресс-конференции, что адрес Моралеса останется тайной из соображений безопасности. По словам министра, экс-президент временно не готов к общению с журналистами, так как пережил «несколько ужасных дней».

«Так что неизвестно, когда он захочет встретиться с прессой — сегодня или в какой-то другой момент», — добавил Эбрард, выступление которого транслировалось в Twitter президента Мексики.

Моралесу пришлось 10 ноября уйти в отставку на фоне протестов против его следующего срока и под давлением военных. При этом он выразил намерение вскоре вернуться из Мексики на родину.