Эрдоган: Турция депортирует боевиков несмотря ни на что
Турция будет продолжать депортацию задержанных боевиков террористической группировки «Исламское государство» в страны их происхождения вне зависимости от того, будут их там принимать или нет. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.
Отметим, что на прошлой неделе глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков в страны их происхождения с понедельника, 11 ноября.
Первый член группировки американского происхождения, направленный в Грецию, не был принят греческими властями, он продолжает находиться на нейтральной территории между двумя КПП.
«Кто там остался на границе, какая страна приняла своих боевиков, какая не приняла, — это нас не волнует, мы будем их продолжать отправлять», — заявил турецкий лидер.
В настоящее время в турецких тюрьмах содержатся 750 иностранных боевиков «Исламского государства». Это граждане 40 стран, в том числе США, России, Великобритании, Франции и Германии.