Эрдоган: Турция депортирует боевиков несмотря ни на что

Турция будет продолжать депортацию задержанных боевиков террористической группировки «Исламское государство» в страны их происхождения вне зависимости от того, будут их там принимать или нет. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Отметим, что на прошлой неделе глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков в страны их происхождения с понедельника, 11 ноября.