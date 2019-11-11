Представителя Азербайджана избрали вице-президентом ЮНЕСКО

Руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов на 40-й генеральной конференции ЮНЕСКО с участием представителей 193 стран-членов и 10 ассоциативных членов в Париже избран вице-президентом этой международной структуры, передает Report.

На стартовавшем 12 ноября мероприятии представлены заместитель главы МИД Азербайджана Рамиз Гасанов, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Эльнур Султанов, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, а также дипломаты постоянного представительства.

В заседании министров на тему инклюзивности и мобильности 13 ноября примут участие министры образования из более чем 100 стран. 19 ноября министры культуры из 107 стран проведут обсуждения на тему "Государственная политика и место культуры в устойчивом развитии". В рамках генеральной конференции 18 ноября состоится 11-й молодежный форум ЮНЕСКО.