В Израиле ввели повышенные меры безопасности

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет ввел повышенные меры безопасности в регионах страны, которые находятся в 80-километровой зоне от сектора Газа. Согласно информации, меры касаются крупных израильских городов, в том числе Иерусалима и Тель-Авива. Об этом пишет Newsru.co.il.

Сообщается, что особое положение будет действовать в течение 48 часов. Досрочно отменить особое положение может правительство или министр обороны.

Кроме этого в Израиле начался ограниченный призыв резервистов. В частности, вызваны резервисты разведывательных подразделений, управления тылом, противовоздушной и противоракетной обороны. В целом призвано несколько сотен военных резерва.

Напомним, 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Причиной стала ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата.