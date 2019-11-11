Японская компания Aspark, основным бизнесом которой является подбор персонала, представила на автосалоне в Дубае серийную версию электрического гиперкара Owl, который претендует на звание самого мощного серийного автомобиля в мире, пишет издание Motor.ru.

Гиперкар, на разработку которого в компании потратили около семи лет, весит 1900 килограммов. Он оснащается четырьмя электрическими моторами, суммарная мощность которых составляет 2040 лошадиных сил. По этому показателю Owl превосходит представленный в июле гиперкар Lotus Evija мощностью около 2000 лошадиных сил.

Aspark Owl способен разогнаться до первой "сотни" за 1,7 секунды, что делает его одной из самых быстрых серийных машин в мире. Набор 300 километров в час займет 10,6 секунды, максимальная скорость Owl составляет 400 километров в час. Запас хода машины в компании оценивают в 450 километров.

В Aspark намерены выпустить 50 гиперкаров Owl, а цена машин будет начинаться от 3 млн евро. Пока компания получила заказы на 15 машин, пишет РБК.

Чтобы стать владельцем Aspark Owl, нужно внести предоплату в размере 50 тысяч евро и ждать своей очереди. Конечная цена в 2 900 000 евро может корректироваться в зависимости от индивидуальных пожеланий заказчика. Первые серийные образцы будут отгружены клиентам во втором квартале следующего года