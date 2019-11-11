Микаил Джаббаров: ОАЭ инвестировали в Азербайджан миллиарды долларов

«В настоящее время в Азербайджане работают 340 компаний из ОАЭ. До сегодняшнего дня ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана $2,2 млрд, из которых $900 млн - в ненефтяной сектор. В свою очередь, Азербайджан вложил $350 млн в экономику ОАЭ», - сказал Микаил Джаббаров, пишет Интерфакс-Азербайджан.

В свою очередь, посол Эмиратов в Азербайджане Мохаммед Аль Губейси отметил важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами: «ОАЭ могут стать для азербайджанских компаний хабом для экспорта продукции в страны Ближнего Востока и Африки. В свою очередь, Азербайджан может стать аналогичным центром для арабских компаний, желающих выйти на рынок Кавказа».