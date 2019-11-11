Bloomberg: Путин не желает делать «подарок» Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин не планирует решать судьбу осужденной за контрабанду около 10 г гашиша израильтянки Наамы Иссахар до тех пор, пока Израиль не выйдет из «политического тупика», сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии», пишет РБК.