Bloomberg: Путин не желает делать «подарок» Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин не планирует решать судьбу осужденной за контрабанду около 10 г гашиша израильтянки Наамы Иссахар до тех пор, пока Израиль не выйдет из «политического тупика», сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии», пишет РБК.
Партия Нетаньяху «Ликуд» не смогла получить большинство и сформировать коалицию, после этого премьер-министр потерял возможность создать правительство.
Источники агентства утверждают, что вопрос о помиловании израильтянки планируют поднять в январе, когда в Израиле могут пройти перевыборы. Агентство связывает такое решение с позицией Израиля по поводу ситуации с Ираном и Сирией, отмечает «Коммерсант».
Напомним, Наама Иссахар была задержана в апреле 2019-го. В октябре российский суд приговорил ее к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Приговор активно обсуждался в Израиле, поэтому Биньямин Нетаньяху отправил президенту России официальную просьбу о помиловании израильтянки.