Израиль уничтожил лидера террора... и готовится ввести войска наши подробности
Рано утром 12 ноября жителей юга и центра Израиля разбудили сирены тревоги и хлопки от взрывов палестинских ракет, перехватываемых противоракетным комплексом «Железный купол».
По последним данным, в результате ракетных обстрелов из сектора Газа легко пострадали 29 человек, десяткам домов нанесен ущерб…
В том, что террористы «Бригад Аль-Кудса» («Исламский джихад») без промедления ответят на ликвидацию лидера Северного крыла этой организации Бахаа Абу аль-Аты и задействуют большую часть своего ракетного потенциала, руководство Государства Израиль не сомневалось.
Мало того, судя по ряду обстоятельств, оно сознательно шло именно на такое развитие событий…
Фактически Бахаа Абу аль-Ата подписал свой смертный приговор два месяца назад, подвергнув ракетному обстрелу расположенный на юге город Ашдод (около 30 километров от сектора Газа) в тот момент, когда там, в рамках предвыборной кампании, выступал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. О том, что охрана израильского премьера была вынуждена срочно вывести Нетаньяху из зала и спрятать его в бомбоубежище, написали ведущие мировые СМИ, а также использовали против Нетаньяху его политические противники.
По сути, инициированная Абу аль-Атой ракетная атака Ашдода стала публичным вызовом лидеру государства. А на Востоке такие вызовы никогда не остаются без ответа…
Последовавшие за этим события связаны между собой и свидетельствуют о спланированном характере действий политического руководства и армии.
7 ноября под председательством Нетаньяху собирается военно-политический кабинет, на котором глава АМАН (военная разведка) детализирует «послужной список» Бахаа Абу аль-Аты, подтверждает, что этот палестинский террорист - «мозг» «Исламского джихада», разрабатывающий теракты против израильских граждан, после чего, впервые за долгое время, военно-политический кабинет визирует спецоперацию по физическому уничтожению Абу аль-Аты.
10 ноября, за два дня до ликвидации аль-Аты, служба тыла ЦАХАЛ проводит на юге страны масштабные учения, на которых отрабатывается эвакуация населения под ракетными и минометными обстрелами, а также оперативная организация транспорта и отправка людей на автобусах в безопасное место.
12 ноября в четыре утра в секторе Газа происходит ликвидация палестинского террориста.
После чего из Службы тыла следует серия команд, призванных минимизировать ущерб гражданского населения от ракетных атак – на обширной территории от южных рубежей до Тель-Авива вводится особый режим, отменяются занятия в школах и детсадах, открываются общественные бомбоубежища…
Одновременно – через представителя ООН Николая Младенова - ЦАХАЛ информирует ХАМАС, что не станет его атаковать, если эта террористическая структура, в свою очередь, не присоединится к ракетным обстрелам Израиля. Тем самым ЦАХАЛ дает понять, что его целью в секторе Газа является только «Исламский джихад».
Судя по всему, руководство ХАМАС, чьи отношения с «Исламским джихадом», позиционирующим себя как истинное палестинское сопротивление и выставляющим ХАМАС «соглашателем с режимом оккупантов», всегда были непростыми, пока в конфликт не вмешивается.
Ликвидация аль-Аты – это «месседж», оповещающий террористов всех мастей – от рядовых исполнителей до лидеров организаций - об изменении «правил игры». ЦАХАЛ, воздерживавшийся на протяжении нескольких лет от радикальных мер, возобновляет практику «точечных ликвидаций». А это значит, что ни один террорист отныне не застрахован от возмездия.
Нет сомнений в том, что, планируя ликвидацию аль-Аты, Израиль просчитывал возможную реакцию со стороны «Хезболлы» и Ирана, ведь «Исламский джихад» – структура, финансируемая непосредственно Тегераном. А это значит, что, стремясь восстановить ликвидацией аль-Аты сдерживание организации Хасана Насраллы, ЦАХАЛ одновременно готов к любому повороту событий на северной границе.
Что же касается прогнозов, то большинство аналитиков сходятся во мнении, что ликвидация лидера Северного крыла не должна привести к длительной напряженности. Дело в том, что Абу аль-Ата хоть и был ключевой фигурой, но поддержкой внутри «Исламского джихада» не пользовался, к тому же имел много завистников. А по мнению некоторых журналистов в Газе, большая часть боевиков «Исламского джихада» весьма позитивно встретила известие об уничтожении аль-Аты.
Пока же руководство ЦАХАЛ, готовясь к существенному усилению ракетных обстрелов после завершения похорон аль-Аты, не исключает вероятности проведения крупной сухопутной операции в секторе Газа…