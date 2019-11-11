Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 21:33

Рано утром 12 ноября жителей юга и центра Израиля разбудили сирены тревоги и хлопки от взрывов палестинских ракет, перехватываемых противоракетным комплексом «Железный купол». По последним данным, в результате ракетных обстрелов из сектора Газа легко пострадали 29 человек, десяткам домов нанесен ущерб… В том, что террористы «Бригад Аль-Кудса» («Исламский джихад») без промедления ответят на ликвидацию лидера Северного крыла этой организации Бахаа Абу аль-Аты и задействуют большую часть своего ракетного потенциала, руководство Государства Израиль не сомневалось.

Мало того, судя по ряду обстоятельств, оно сознательно шло именно на такое развитие событий… Фактически Бахаа Абу аль-Ата подписал свой смертный приговор два месяца назад, подвергнув ракетному обстрелу расположенный на юге город Ашдод (около 30 километров от сектора Газа) в тот момент, когда там, в рамках предвыборной кампании, выступал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. О том, что охрана израильского премьера была вынуждена срочно вывести Нетаньяху из зала и спрятать его в бомбоубежище, написали ведущие мировые СМИ, а также использовали против Нетаньяху его политические противники. По сути, инициированная Абу аль-Атой ракетная атака Ашдода стала публичным вызовом лидеру государства. А на Востоке такие вызовы никогда не остаются без ответа… Последовавшие за этим события связаны между собой и свидетельствуют о спланированном характере действий политического руководства и армии. 7 ноября под председательством Нетаньяху собирается военно-политический кабинет, на котором глава АМАН (военная разведка) детализирует «послужной список» Бахаа Абу аль-Аты, подтверждает, что этот палестинский террорист - «мозг» «Исламского джихада», разрабатывающий теракты против израильских граждан, после чего, впервые за долгое время, военно-политический кабинет визирует спецоперацию по физическому уничтожению Абу аль-Аты.

10 ноября, за два дня до ликвидации аль-Аты, служба тыла ЦАХАЛ проводит на юге страны масштабные учения, на которых отрабатывается эвакуация населения под ракетными и минометными обстрелами, а также оперативная организация транспорта и отправка людей на автобусах в безопасное место. 12 ноября в четыре утра в секторе Газа происходит ликвидация палестинского террориста. После чего из Службы тыла следует серия команд, призванных минимизировать ущерб гражданского населения от ракетных атак – на обширной территории от южных рубежей до Тель-Авива вводится особый режим, отменяются занятия в школах и детсадах, открываются общественные бомбоубежища… Одновременно – через представителя ООН Николая Младенова - ЦАХАЛ информирует ХАМАС, что не станет его атаковать, если эта террористическая структура, в свою очередь, не присоединится к ракетным обстрелам Израиля. Тем самым ЦАХАЛ дает понять, что его целью в секторе Газа является только «Исламский джихад». Судя по всему, руководство ХАМАС, чьи отношения с «Исламским джихадом», позиционирующим себя как истинное палестинское сопротивление и выставляющим ХАМАС «соглашателем с режимом оккупантов», всегда были непростыми, пока в конфликт не вмешивается. Ликвидация аль-Аты – это «месседж», оповещающий террористов всех мастей – от рядовых исполнителей до лидеров организаций - об изменении «правил игры». ЦАХАЛ, воздерживавшийся на протяжении нескольких лет от радикальных мер, возобновляет практику «точечных ликвидаций». А это значит, что ни один террорист отныне не застрахован от возмездия.