Израиль уничтожил лидера террора... и готовится ввести войска наши подробности

Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим

Рано утром 12 ноября жителей юга и центра Израиля разбудили сирены тревоги и хлопки от взрывов палестинских ракет, перехватываемых противоракетным комплексом «Железный купол». 

По последним данным, в результате ракетных обстрелов из сектора Газа легко пострадали 29 человек, десяткам домов нанесен ущерб…

В том, что террористы «Бригад Аль-Кудса» («Исламский джихад») без промедления ответят на ликвидацию лидера Северного крыла этой организации Бахаа Абу аль-Аты и задействуют большую часть своего ракетного потенциала, руководство Государства Израиль не сомневалось.

ранним утром израильтяне проснулись от грохота ракет

Мало того, судя по ряду обстоятельств, оно сознательно шло именно на такое развитие событий…

Фактически Бахаа Абу аль-Ата подписал свой смертный приговор два месяца назад, подвергнув ракетному обстрелу расположенный на юге город Ашдод (около 30 километров от сектора Газа) в тот момент, когда там, в рамках предвыборной кампании, выступал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. О том, что охрана израильского премьера была вынуждена срочно вывести Нетаньяху из зала и спрятать его в бомбоубежище, написали ведущие мировые СМИ, а также использовали против Нетаньяху его политические противники.

По сути, инициированная Абу аль-Атой ракетная атака Ашдода стала публичным вызовом лидеру государства. А на Востоке такие вызовы никогда не остаются без ответа…

Последовавшие за этим события связаны между собой и свидетельствуют о спланированном характере действий политического руководства и армии.

7 ноября под председательством Нетаньяху собирается военно-политический кабинет, на котором глава АМАН (военная разведка) детализирует «послужной список» Бахаа Абу аль-Аты, подтверждает, что этот палестинский террорист - «мозг» «Исламского джихада», разрабатывающий теракты против израильских граждан, после чего, впервые за долгое время, военно-политический кабинет визирует спецоперацию по физическому уничтожению Абу аль-Аты.

ЦАХАЛ уничтожил Бахаа Абу аль-Ату

10 ноября, за два дня до ликвидации аль-Аты, служба тыла ЦАХАЛ проводит на юге страны масштабные учения, на которых отрабатывается эвакуация населения под ракетными и минометными обстрелами, а также оперативная организация транспорта и отправка людей на автобусах в безопасное место.

12 ноября в четыре утра в секторе Газа происходит ликвидация палестинского террориста.

После чего из Службы тыла следует серия команд, призванных минимизировать ущерб гражданского населения от ракетных атак – на обширной территории от южных рубежей до Тель-Авива вводится особый режим, отменяются занятия в школах и детсадах, открываются общественные бомбоубежища…

Одновременно – через представителя ООН Николая Младенова - ЦАХАЛ информирует ХАМАС, что не станет его атаковать, если эта террористическая структура, в свою очередь, не присоединится к ракетным обстрелам Израиля. Тем самым ЦАХАЛ дает понять, что его целью в секторе Газа является только «Исламский джихад».

Судя по всему, руководство ХАМАС, чьи отношения с «Исламским джихадом», позиционирующим себя как истинное палестинское сопротивление и выставляющим ХАМАС «соглашателем с режимом оккупантов», всегда были непростыми, пока в конфликт не вмешивается.

Ликвидация аль-Аты – это «месседж», оповещающий террористов всех мастей – от рядовых исполнителей до лидеров организаций - об изменении «правил игры». ЦАХАЛ, воздерживавшийся на протяжении нескольких лет от радикальных мер, возобновляет практику «точечных ликвидаций». А это значит, что ни один террорист отныне не застрахован от возмездия.

ЦАХАЛ готовит еще одно возмездие

Нет сомнений в том, что, планируя ликвидацию аль-Аты, Израиль просчитывал возможную реакцию со стороны «Хезболлы» и Ирана, ведь «Исламский джихад» – структура, финансируемая непосредственно Тегераном. А это значит, что, стремясь восстановить ликвидацией аль-Аты сдерживание организации Хасана Насраллы, ЦАХАЛ одновременно готов к любому повороту событий на северной границе.

Что же касается прогнозов, то большинство аналитиков сходятся во мнении, что ликвидация лидера Северного крыла не должна привести к длительной напряженности. Дело в том, что Абу аль-Ата хоть и был ключевой фигурой, но поддержкой внутри «Исламского джихада» не пользовался, к тому же имел много завистников. А по мнению некоторых журналистов в Газе, большая часть боевиков «Исламского джихада» весьма позитивно встретила известие об уничтожении аль-Аты.

Пока же руководство ЦАХАЛ, готовясь к существенному усилению ракетных обстрелов после завершения похорон аль-Аты, не исключает вероятности проведения крупной сухопутной операции в секторе Газа…

3286 просмотров