Шеф Пентагона ответил журналистам по-русски

Министр обороны США Марк Эспер использовал русский язык, чтобы ответить на вопросы американских журналистов о судьбе подполковника Александра Виндмана, который давал показания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

У американского министра несколько раз спросили, будет ли руководство Пентагона мстить Александру Виндману за его показания в Конгрессе. Министр обороны США каждый раз отвечал отрицательно, однако его снова спросили, «придет ли конец карьере Виндмана», передает РИА Новости.

«No, nyet, nein, – сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки. – Какой язык вам подходит?» После этого вопросы о судьбе Виндмана не задавались.