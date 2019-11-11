Подавший в отставку экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что решение президента Мексики о предоставлении политического убежища спасло ему жизнь.

«Мы очень благодарны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор спас мне жизнь! Спасибо, господин министр, спасибо, что спасли мне жизнь», – сказал Моралес, обращаясь к встречавшему его в аэропорту Мехико главе МИД Мексики Марсело Эбрарду, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Моралес также заявил, что сотрудникам его службы безопасности предлагали 50 тысяч долларов в обмен на его выдачу. При этом он не уточнил, кто был заказчиком. «9 ноября, в субботу, когда я приехал в Кочабамбу, один из сотрудников службы безопасности вооруженных сил показал мне сообщения, в которых ему предлагалось сдать меня в обмен на 50 тысяч долларов Поэтому я говорю, что вы спасли наши жизни».

Моралес отметил, что не собирается отказываться от политической деятельности: «Пока я жив, борьба продолжается».