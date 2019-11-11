В Грузии нашли замену российским туристам

В Грузии отчитались о росте потока туристов в страну, несмотря на экономический ущерб от введенных Россией авиационных ограничений. Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма страны, опубликованном в Facebook.

Согласно информации ведомства, число иностранных путешественников в Грузию за десять месяцев текущего года возросло на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составив рекордные восемь миллионов человек. При этом количество туристических визитов в сравнении с данными за прошлый год возросло на шесть процентов и составило 4,2 миллиона посещений, пишет« Лента.ру».

Отмечается, что таких успехов удалось добиться благодаря активным маркетинговым кампаниям за границей, которые включали в себя рекламные ролики, специальные репортажи и онлайн-платформы. Масштабные акции были проведены в США, странах Балтии и Персидского залива, Саудовской Аравии, Центральной Азии, а также Узбекистане и Казахстане.