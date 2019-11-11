Лукашенко о вступлении Беларуси в Совет Европы: «Потерпим»

Беларусь может потерпеть в ожидании членства в Совете Европы. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров в Вене с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.

«Что касается Совета Европы и нашего членства: примете – спасибо, нет – потерпим», - приводит слова главы белорусского государства БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что посетит с визитами Австрию и Латвию и таким образом «прорубит окно в Европу». По его словам, со времен Петра I дело главы государства — «прорубить окно» по необходимым направлениям.