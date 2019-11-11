Пашинян велел чиновникам и депутатам праздновать Новый год в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян велел всем должностным лицам и депутатам остаться на празднование Нового года в стране, сообщают армянские СМИ.

«Нам стало известно, что от премьер-министра Никола Пашиняна уже поступил приказ встретить Новый год в Армении. Это касается и должностных лиц, и депутатов», — сообщает газета «Грапарак».

Распоряжение было отдано во внутреннем порядке.

Газета напоминает, что год назад двое чиновников были отправлены в отставку только из-за того, что отпраздновали Новый год за границей. Поэтому, считает издание, на сей раз никто не захочет нарушить приказ премьера.