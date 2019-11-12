«Исламский джихад» пригрозил Израилю: в ближайшие часы наша победа
«Исламский джихад» не позволит Израилю возобновить практику «точечных ликвидаций», заявил пресс-секретарь «Бригад Аль-Кудс», военного крыла группировки «Исламский джихад», Абу Хамза, комментируя ситуацию в секторе Газа, пишет NEWSru.co.il.
Абу Хамза, в частности, заявил, что Израиль в ближайшие часы увидит, «к чему приводит ликвидация командиров палестинского сопротивления».
«Ближайшие часы приведут к победе нашего народа. Мы говорим врагу: хоть вы и стали инициаторами агрессии в отношении нашего народа, но не вам теперь решать, как будет проходить эта битва и когда она закончится», - заявил Абу Хамза.