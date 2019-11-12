Трамп рассказал о «третьем человеке» в ИГ

США знают о местонахождении «третьего человека» в «Исламском государстве», и у него «большие проблемы», заявил американский президент Дональд Трамп.

«И знаете что? Мы следим за третьим человеком бывшего главы ИГ. У третьего сейчас большие проблемы, потому что мы знаем, где он», — сказал глава Белого дома, выступая с обращением к Экономическому клубу Нью-Йорка, передает РИА Новости.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты хорошо знают преемника уничтоженного лидера группировки Абу-Бакра аль-Багдади и будут за ним охотиться. По данным СМИ, преемником аль-Багдади группировка назначила человека, известного как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.