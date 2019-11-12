Причиной затопления стали затяжные ливни в регионе. Дождевая вода проломила крышу здания и потоком хлынула внутрь. Вследствие потопа один из выходов центра оказался заблокирован. Но чрезвычайная ситуация не напугала посетителей. Туристы продолжили совершать покупки в ТРЦ.

В Объединенных Арабских Эмиратов затопило ТРЦ Dubai Mall, который является крупнейшим торговым центром мира. Об этом сообщает издание Mirror.

Местные власти подтвердили информацию о том, что Dubai Mall пострадал "в результате природных катаклизмов": "Мы работаем над тем, чтобы локализовать все протекания. Торговый центр по-прежнему открыт для гостей".

Dubai Mall занимает территорию более 1,2 миллиона квадратных метров. Там расположен тематический парк под крышей, крупнейший в мире крытый "золотой рынок" с 220 магазинами, "остров моды" с магазинами элитных брендов, ледовый каток олимпийских размеров, а также один из крупнейших океанариумов.