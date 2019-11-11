Трамп продлил 40-летние санкции против Ирана

"Наши отношения с Ираном пока не нормализовались", - констатировал Трамп.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил действие указа о санкциях против Ирана 40-летней давности, говорится в письме американского лидера Конгрессу.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные в тот день меры с целью противодействия этому чрезвычайному положению должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2019 года", - отмечается в письме.

"Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил американский президент.

Трамп продлил действие исполнительного указа 12170 президента Джимми Картера, подписанного в 1979 году после захвата посольства США в Тегеране иранскими студентами. Указ дает властям США широкие полномочия вводить санкции и другие меры, а также регулировать торговлю с Ираном. В частности, он блокирует любую государственную собственность Ирана в юрисдикции США.