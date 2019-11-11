Протесты в Чили обвалили национальную валюту

Массовые акции протеста в Чили, беспорядки и столкновения с полицией привели к рекордному падению национальной валюты - чилийского песо по отношению к доллару.

По данным биржи Чили, стоимость песо опустилась на более чем 5%, курс достиг 792,8 песо за доллар. Как отмечает издание Tercera, речь идет о самом большом скачке за последние два десятилетия.