Протесты в Чили обвалили национальную валюту
Массовые акции протеста в Чили, беспорядки и столкновения с полицией привели к рекордному падению национальной валюты - чилийского песо по отношению к доллару.
По данным биржи Чили, стоимость песо опустилась на более чем 5%, курс достиг 792,8 песо за доллар. Как отмечает издание Tercera, речь идет о самом большом скачке за последние два десятилетия.
При этом президент Центрального банка Чили Марио Марсель заявил, что несмотря на падение валюты, финансовая ситуация в стране остается "стабильной".
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.