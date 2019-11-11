Украина предупреждает посетивших Крым жителей Армении
Посольство Украины в Армении выразило недовольство в связи с визитом группы граждан страны в Крым.
Согласно заявлению украинского посольства, группа граждан Армении посетила "временно оккупированную Россией" территорию Автономной Республики Крым, пишет армянское издание АрмИнфо.
"Большая часть этой группы уже не первый раз совершает визит при нарушении украинского законодательства по посещению оккупированного Крыма. В этой связи хотели бы напомнить, что нарушение правил посещения оккупированных территорий предполагает не только административную, но и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины", - отметили в украинском диппредставительстве.
В посольстве Украины выразили особенную озабоченность отчетами с поездок, где пестрят заголовки, что в ходе встреч с представителями крымских властей обсуждались вопросы установления отношений между Арменией и Крымом в гуманитарной, экономической, торговой и туристической сферах, отмечает издание.
"Кроме того, находящиеся под влиянием России некоторые армянские СМИ сообщают, что эти лица представляются от имени Армении, что также вызывает обеспокоенность", - отметили в посольстве Украины в Армении.
Посольство призывает граждан Армении соблюдать порядок посещения территории Крыма, который был определен решением кабинета министров Украины «Об утверждении порядка въезда и выезда лиц на временно оккупированную территорию Украины».