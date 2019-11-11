Украина предупреждает посетивших Крым жителей Армении

Посольство Украины в Армении выразило недовольство в связи с визитом группы граждан страны в Крым.

"Большая часть этой группы уже не первый раз совершает визит при нарушении украинского законодательства по посещению оккупированного Крыма. В этой связи хотели бы напомнить, что нарушение правил посещения оккупированных территорий предполагает не только административную, но и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины", - отметили в украинском диппредставительстве.

В посольстве Украины выразили особенную озабоченность отчетами с поездок, где пестрят заголовки, что в ходе встреч с представителями крымских властей обсуждались вопросы установления отношений между Арменией и Крымом в гуманитарной, экономической, торговой и туристической сферах, отмечает издание.

"Кроме того, находящиеся под влиянием России некоторые армянские СМИ сообщают, что эти лица представляются от имени Армении, что также вызывает обеспокоенность", - отметили в посольстве Украины в Армении.

Посольство призывает граждан Армении соблюдать порядок посещения территории Крыма, который был определен решением кабинета министров Украины «Об утверждении порядка въезда и выезда лиц на временно оккупированную территорию Украины».