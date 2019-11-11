Трамп снова пригрозил Китаю: или торговая сделка, или пошлины

США ждут в ближайшее время заключения торговой сделки с Китаем, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В противном случае, по его словам, Пекин будут ждать новые санкции.

"Первая фаза торгового соглашения с Китаем может произойти, и даже очень скоро. Но мы примем это соглашение, только если оно устроит Соединенные Штаты, наши компании и наших рабочих, — приводит слова американского лидера телеканал "Россия 24". — А если мы добьемся сделки, мы будем существенно повышать тарифы".

Ранее президент США заявил, что речь не идет о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, хотя в Пекине высказали такое желание. В свою очередь, китайская сторона отметила, что синхронная отмена повышенных пошлин должна стать важным условием достижения первой части торговой сделки между странами.