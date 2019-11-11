Согласно изданию, пакеты с наркотиком стали появляться на пляжах около месяца назад и продолжают прибывать. Килограммы кокаина каждый день находят на всем атлантическом побережье страны от Нанта на севере до курортного городка Биарриц на юге. Стоимость уже обнаруженных наркотиков оценивается в 60 миллионов евро (4,2 миллиарда рублей).

Кокаин завернут в прозрачный или черный пластик. Некоторые пакеты помечены теми же надписями diamante и brillante, которые были на наркотиках, найденных на берегу Флориды после урагана «Дориан» в сентябре.

Происхождение кокаина пока не установлено. Во французской полиции полагают, что контрабандисты, которые везли его на судне, могли потерять груз во время шторма или по какой-то причине избавиться от наркотика самостоятельно. Обе версии проверяются.

Прокурор из города Рен в Бретани заявил, что выброшенный на берег кокаин представляет особую опасность из-за своей исключительной чистоты: «Это очень чистый продукт, который нельзя употреблять в такой форме из-за высочайшего риска передозировки».