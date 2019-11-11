Сенатор-оппозиционер объявила себя временным президентом Боливии

Отмечается, что депутаты от партии экс-президента «Движение к социализму» не присутствовали, когда Аньес сделала это заявление.

Лидер оппозиции в сенате Боливии, второй вице-спикер Палаты сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны после отставки Эво Моралеса, сообщает AP.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", - приводит слова Аньес ТАСС.

По ее словам, она собирается "как можно скорее провести выборы": "Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями, отразят желания народа".

Интернет-портал боливийского издания Tiempos пишет, что "после отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством".

Ранее сенат не смог передать полномочия президента, поскольку не удалось собрать кворум для проведения внеочередного заседания. Каким образом удалось соблюсти процедуры передачи полномочий, не сообщается.