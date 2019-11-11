Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 миллиардов

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских С-400, сообщает издание Washington Post.

Источники издания заявляют, что подобные предложения американского лидера по улучшению отношений между США и Турцией содержатся в письме, направленном турецкому президенту на прошлой неделе.

По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, «приведут в ярость» по меньшей мере часть законодателей в палате представителей США, которые в прошлом месяце поддержали введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пробудет 12-13 ноября с визитом в США, где обсудит с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.