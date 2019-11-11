В Москве гражданина Азербайджана обвинили в незаконном обороте оружия

Московские полицейские задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом передает агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Источник издания сообщил, что в понедельник, 11 ноября, на Семеновской набережной правоохранители остановили автомобиль, в котором находились четыре гражданина Азербайджана.

«При осмотре машины под сиденьем было обнаружено два предмета, похожих на пистолеты Макарова, а также около 20 патронов к ним. Водитель 1985 года рождения предъявил документы на машину марки Audi A6, зарегистрированную на жительницу Дагестана. При личном досмотре у мужчины за поясом брюк нашли еще один пистолет», – рассказали в полиции.

Уточняется, что все незаконные находки были изъяты на месте. Сотрудниками полиции пистолеты и боеприпасы были направлены на специальное исследование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В данный момент по делу ведется следствие.