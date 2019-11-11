В России закрасили мемориальную доску Гарегину Нжде

11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти Армавира, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску организатору так называемого Армянского легиона СС Гарегину Нжде, пишет издание.

Алексей Виноградов не раз заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос. А так как из-за бездействия краевых и местных властей, а также органов прокуратуры доска осталась на прежнем месте, депутат Виноградов выразил свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Нжде.

«Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?» — заявил Виноградов.

Еще в 2017 году жители Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Нжде, однако требования местных жителей так и остались на бумаге.

Гарегин Нжде в годы Великой Отечественной войны принимал участие в формировании так называемого Армянского легиона СС, подразделения которого были задействованы в боях против Советской Армии на Северном Кавказе, позднее на Западном фронте. В 1948 году был осужден Особым совещанием при МГБ СССР за антисоветскую деятельность и пособничество нацистской Германии и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Напомним, в ходе своего выступления на саммите глав СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что в Армении героизируют фашистов, и что прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). В своем выступлении глава государства привел цитаты «из 12-томного издания под редакцией министра обороны России Шойгу, где достаточно ясно говорится, что это был за деятель. А также его цитата, как бы ни было противно, я еще раз повторю: «Кто умирает за Германию, тот умирает за Армению».