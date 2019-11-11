Турция начала масштабную операцию против ПКК
Более 2 тысяч турецких военнослужащих принимают участие в новой операции против членов террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) на юго-востоке страны. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МВД республики.
Операция "Кыран-6" проводится в провинциях Ван, Хаккяри и Ширнак. Ее целью является предотвращение подготовки ПКК к зимнему периоду, когда члены организации строят укрепления и создают инфраструктуру для обеспечения своей деятельности на турецкой территории. В операции участвуют 2360 сотрудников жандармерии и региональных силовых структур.