Армия Боливии признала сенатора-оппозиционера президентом страны

Представители высшего командования Вооруженных сил (ВС) Боливии признали второго вице-спикера Палаты сенаторов (верхней палаты парламента) Жанин Аньес временным главой государства и выразили ей свою поддержку. Об этом говорится в заявлении командующего боливийских ВС Уильямса Калимана, опубликованного в среду в газете Pagina Siete.

"Учитывая все обстоятельства и в соответствии с законодательными нормами, мы находимся в вашем распоряжении", - указывается в заявлении.

Ранее Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента, и обещала как можно скорее провести новые выборы главы государства. До этого Палата сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии не смогла собрать кворум для проведения внеочередного заседания, созванного для обсуждения политического кризиса. Бывший президент Эво Моралес, перебравшийся в Мексику, где ему предоставили политическое убежище, осудил решение Аньес, отметив, что оно было принято "в окружении сообщников и при поддержке вооруженных сил и полиции, которые подавляют народ".

10 ноября Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее призвали военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.