Facebook запустила возможность платить через Instagram и WhatsApp

Американская Facebook объявила о запуске собственной платежной системы Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать платежи на принадлежащих ей сервисах, передает РИА Новости.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать ... платежи через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

На текущей неделе Facebook Pay можно будет использовать в США в Facebook и Messenger, отмечает компания. С помощью этой платежной системы, например, можно будет осуществлять сбор средств и приобретение билетов на мероприятия, а также личные переводы и покупки у некоторых продавцов Facebook Marketplace.

Ранее в июне Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.