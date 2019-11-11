Министр обороны Грузии о рисках нового вооруженного конфликта

При прагматичном подходе грузинских властей риск начала нового вооруженного конфликта с участием Тбилиси минимален. Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

По его словам, в условиях разумной политики руководства страны риски повторения военных действий для Грузии сведены к минимуму. «Это произошло не случайно или автоматически. Это логический результат политики, которая была внедрена в Грузии правлением Бидзины Иванишвили», — заявил Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста об опасности повторения военных действия августа 2008 года.

Грузинский министр считает, что официальный Тбилиси смог нейтрализовать опасность, не поддавшись на провокации. При этом Гарибашвили отметил, что нынешние власти Грузии являются единственными, во время правления которых республика не воевала и не теряла контроль над своими территориями.