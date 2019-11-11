Всемирно известного эксперта на данном форуме выслушали более 200 учредителей компаний и представителей крупных компаний, занимающие в них ведущие позиции.

Доктор Ицхак Адизес, консультировавший руководителей таких крупных известных компаний, как Volvo, Visa, Bank of America, Coca-Сola, «Сбербанк», «Сибур», выступил на проведенном в Баку бизнес-форуме «Формула успеха организации».

Ицхак Адизес говорил на такие значимые в развитии компании темы, как лидерство на рынке, построение системы эффективного менеджмента, инновативный подход по применению успешных средств управления. В своей речи он также отметил эффективность объединения людей разных типов и формирования из них сильной команды.

Компания Holmes Report признала Др. Ицхака Адизеса «лучшим коммуникатором 2017 года» наряду с Папой Римским Франциском, Далай Ламой, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Это невозможно назвать случайностью. Легенда в сфере менеджмента, один из самых авторитетных бизнес-консультантов Ицхак Адизес является автором методологии, применяемой в более чем 2000 организаций в 52 странах мира.

Богатый опыт Др. Ицхака Адизеса включает также сотрудничество с правительствами и государственными лицами. Он консультировал членов правительств Израиля, Швеции, Бразилии, Мексики, Черногории, Казахстана.

На форуме «Формула успеха организации» наряду с Ицхаком Адизесом выступил профессиональный управляющий, обладающий 15-летним опытом работы в сфере предпринимательства, консультант и тренер филиала Института Адизеса в Азербайджане – Павел Белорусский. Он рассказал о практических инструментах методологии Адизеса. Помимо этого, руководители, применившие данную методологию в своих компаниях, поделились опытом внедрения методологии с участниками форума.

В конце форума "Формула успеха организации" участники мероприятия имели возможность принять участие в сессии вопросов и ответов со всемирно известным экспертом.

Главным спонсором форума выступил Pasha Bank, спонсорами – GILAN holding и Italdizain. Партнерами мероприятия были ADA Foundation, Express Group, ABTC.