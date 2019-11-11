Ширинян о заявлении Лаврова: «Россия продолжает провокации и интриги»

«В России не хотят урегулирования карабах ского конфликта. Иначе они отказались бы от сталинской концепции и российского подхода вообще, от провокаций и интриг». Об этом заявил армянский политолог Левон Ширинян в беседе с изданием Lragir, комментируя заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе интервью армянскому СМИ.

Далее он ставит своего рода ультиматум: «Если они (то есть Россия) считают себя нашими союзниками, и Лавров говорит искренне, то доказательство может быть одно – признать, что Карабах – это Армения, и точка».

По его мнению, Россия просто тянет время.

Говоря о статье экс-президента Армении Роберта Кочаряна, опубликованной на сайте Sputnik Армения, где бывший глава государства затрагивает и российско-армянские отношения, Ширинян заявляет, что мышление Кочаряна «не вышло за рамки действий большевиков в 1920-х – зовите русских, пусть оккупируют Армению, а мы станем секретарями... Но сейчас вряд ли можно задействовать Красную армию...».