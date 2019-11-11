Израиль ликвидировал еще одного командира «Исламского джихада»
В результате израильских обстрелов сектора Газа погиб еще один командир палестинской группировки «Исламский джихад».
По данным телеканала «Аль-Маядин», 38-летний командующий так называемой Центральной бригадой вооруженного крыла «джихада» – «Сарая Аль-Кудс» – погиб от авиаудара в центре прибрежного анклава, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что палестинские радикалы за сутки выпустили с территории сектора Газа по Израилю около 220 ракет.
Массированный ракетный удар по югу Израиля из сектора Газа наносят в качестве мести за ликвидацию израильскими военными командира «Исламского джихада» (организация запрещена в РФ) Баху Абу аль-Ата.